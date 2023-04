La fuerza con la que golpea para evitar que las llamas se expandan provoca que una chispa salte a su delantal y éste se empieza a prender. Dos personas más salen de inmediato y le ayudan a quitarse el babero, por lo que sólo presentó quemaduras leves.

Piden ayuda

Ante lo ocurrido, a través de redes sociales hacen la denuncia sobre la extorsión, que empezó con una visita el pasado 25 de marzo. Llegaron dos sujetos de un grupo que opera en el centro y con amenazas les advirtieron que los dueños debían comunicarse a un número teléfono.

Como la llamada no se realizó, regresaron y sus amenazas fueron más violentas para demostrar que no estaban jugando; a pesar de que se solicitó el apoyo de policías, no hubo una búsqueda de los presuntos extorsionadores y la ayuda de los elementos de seguridad fue para auxiliar al adulto mayor y que fuera atendido por paramédicos.

Los trabajadores temen el regreso de los extorsionadores que están al acecho; sin embargo, aunque aún tienen miedo porque se saben vigilados, siguen laborando y pidieron el apoyo de las autoridades para impedir que sean víctimas de estos grupos delictivos dedicados al robo y la extorsión.