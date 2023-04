Una tragedia así no puede ser creada en un tris. Sus raíces son ramificaciones innumerables, sus causas son múltiples y vienen de lejos; el grito de ¡justicia! las abarca. No hay hecho social que termine en los bordes de su acontecimiento: su evolución diacrónica es dilatada y un corte sincrónico muestra los hechos interrelacionados y/o los actores sociales involucrados.

Los muertos de hambre no sólo no tienen qué comer, tampoco tienen dónde orinar y defecar, ni dónde bañarse, y traen consigo apenas unos exiguos hilachos por vestimenta. Resuelven todo de cualquier modo, ahí donde estén. Huelen mal. También por eso se vuelven repelentes para muchos de quienes no sufren la estrechez extrema. Enferman en la travesía y mueren por miles en el intento, por diversos motivos, incluida la inseguridad que los acecha en cada paso. Pero son y serán un río sin fin. No hay alternativa: el sistema colonial sólo morirá junto con el padre que lo engendró, el capitalismo.

Hay en México una atmósfera, producto de la tragedia, de aguda crispación. El gobierno no tomó las decisiones adecuadas ante la migración creciente y México quedó atrapado en un interregno propicio a la catástrofe. Es necesario desandar los pasos que lo llevaron a la situación actual. La intransigencia abusiva de Trump y nuestra negativa a ser usados como tercer país seguro (que no podemos ser frente a la magnitud del problema), nos llevó a ese interregno llamado Quédate en México , programa abierto por Trump, cerrado por Biden y reabierto por Biden. Los hechos desbordados de la migración demandaron de México ser tercer país seguro: no lo somos. Con seguridad muchas cosas pueden ser cambiadas en el Instituto Nacional de Migración, pero eso no nos convertirá en tercer país seguro, uno apto para atender bien a cientos de miles de migrantes.

El río de esos peregrinos no parará y el grito de ¡justicia! tampoco. Tendríamos que enfrentar a EU en el seno de la ONU y definir y comprometer ahí los términos de un nuevo patrón internacional de desarrollo orientado por una justicia social efectiva, frente a ese río humano que cruza fronteras en todo el orden planetario.