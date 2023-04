Murillo Karam ha sido sacado de la cárcel en ocho ocasiones para ser atendido en diferentes hospitales públicos y privados. Sus abogados, encabezados por José Javier López García, afirmaron que es necesario que se cambie la medida cautelar de prisión preventiva, que le fue dictada al ex procurador.

Al justificar el nuevo traslado del ex funcionario al Instituto Nacional de Cardiología Dr. Ignacio Chávez, sus defensores afirmaron que sus padecimientos, que incluyen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, no han podido mantenerse bajo un sano control.

Los abogados del ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, afirmaron que su cliente tiene un delicado estado de salud, con riesgo de un evento cerebrovascular, por lo cual solicitaron que se modifique la prisión preventiva que se le impuso desde que fue detenido, en agosto del año pasado.

El deterioro que ha sufrido la salud de Murillo Karam desde y con motivo de su internamiento es notorio, por tal motivo hemos solicitado insistentemente que se le permita ejecutar la prisión preventiva en su domicilio particular, pues resulta evidente que la edad y los padecimientos que presenta lo hacen depender de atención médica especializada todo el tiempo; por tanto, no podría sustraerse de la acción de la justicia, ya que su vida depende de un seguimiento médico multidisciplinario permanente , afirmó la defensa del ex funcionario.

Murillo Karam está sujeto a proceso, acusado de cometer diversas irregularidades durante la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, lo cual ha dificultado la resolución del caso.