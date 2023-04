Los siguientes dos años (que faltan a su rectorado) tendré la responsabilidad institucional de la universidad, trataré de estar a la altura de este encargo. Llevo cuatro años tratando de ganarme este honroso cargo que he tenido y lo que a mí me queda es cuidar a esta universidad, y les garantizo que mantendré intacta la unidad que siempre hemos tenido , prometió.

Despreocúpense, hay muchísima unidad en la universidad, somos una familia, somos hermanos, una manada. Se nos fue a lo mejor el más grande, pero eso no quita que somos una mente colectiva y estamos unidos , dijo el rector Villanueva, quien también expresó que él se hará responsable de mantener esa cohesión, porque ése era el deseo de Padilla.

Castelán es autor del libro El rector, en el cual recurre a la ficción para narrar el episodio que devino en la destitución y posterior suicidio en 2009 del rector Carlos Briseño, después de que intentó desterrar a Raúl Padilla de la UdeG.

El gobernador va a hacer todo por minar a la UdeG, está frente a una oportunidad histórica que él buscó durante mucho tiempo y va a usar todo lo que esté a su alcance (...) Recuerden cómo salió su padre (el rector Enrique Alfaro Anguiano) de la universidad. El actual gobernador consideró una verdadera humillación lo que le hicieron y sé que no se va a quedar quieto, va a buscar la universidad , alertó.

Por ello espera que los liderazgos internos que hay en la UdeG sepan medir cualquier posible acercamiento con Alfaro, quien, anticipó, buscará el eslabón más débil; señaló que el mandatario quiere borrón y cuenta nueva para colarse y tratar de dividir.

Raúl Vargas, otro académico de larga trayectoria, ex dirigente estatal del PRD, ex rector de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Hospital Civil y quien acompañó a Raúl Padilla desde sus inicios, consideró que no habrá cisma por la sucesión.