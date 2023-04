Juan Carlos G. Partida

Martes 4 de abril de 2023, p. 11

Guadalajara, Jal., El ex rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Raúl Padilla López, decidió suicidarse porque estaba en etapa de metástasis de un cáncer del aparato digestivo, que reapareció después de años de que el padecimiento parecía superado, confirmaron fuentes muy cercanas a quien fue fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de esta ciudad.

Las fuentes contaron que este año la salud de Padilla se vino abajo y se encontraba ya cansado de tratamientos médicos invasivos, que lo hacían sentirse deprimido y con secuelas físicas muy notorias. Estiman que también pesó en la drástica decisión la historia personal del ex rector, pues su padre, Raúl Padilla Gutiérrez, se suicidó frente a él en 1972.

Aún no ha trascendido el contenido del mensaje póstumo que dejó Padilla, pero el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, ratificó la versión de que el impulso final fue el problema de salud.

Entiendo que lo que a él le preocupaba era un tema de salud. Una mente tan clara a lo mejor no iba a soportar no tener claridad y entiendo que ésa es una de las razones más poderosas que pudo haber tenido. Pero era genio y figura, y lo que tengo claro es que era un hombre que siempre sabía lo que quería hacer, no tenía dudas , dijo Villanueva a las afueras de la funeraria Gayosso, donde el cuerpo fue velado desde las 17 horas de ayer.

–Entonces, ¿fue por problemas de salud? –se le insistió a Villanueva.

–Sí. Tenía algunos temas de salud que se estuvo atendiendo, sé que le preocupaban. Las últimas veces que platiqué con él evidentemente tenía un cansancio, pero yo no soy quién para interpretar a Raúl Padilla.

Pese a que dijo no querer interpretarlo, Villanueva agregó que Padilla algo nos está diciendo con esto (su suicidio) .

El rector de la UdeG afirmó que no tiene dudas sobre el suicidio de Padilla, por lo cual no le inquieta la investigación que por ley realiza la Fiscalía del estado.

La fiscalía y el gobernador Enrique Alfaro fueron las primeras fuentes que reportaron la muerte de Padilla el domingo pasado, poco después de las 13 horas.