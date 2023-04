Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 4 de abril de 2023, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que si en las indagatorias que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) por el fraude en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) resulta que el ex director de la dependencia, Ignacio Ovalle Fernández, tiene alguna responsabilidad, tendrá que asumirla, pues no habrá impunidad. No obstante, consideró al funcionario como una persona honesta y a la que traicionó gente que lo acompañó desde el antiguo régimen.

Durante su conferencia de prensa matutina, expuso que al integrarse el actual gobierno federal se mantuvieron funcionarios y proveedores que venían de tiempo atrás, que se metieron o se quedan ahí enquistados .

Adujo que el ex director de Segalmex confió en toda esta gente, la mayoría de partidos que no voy aquí a mencionar, muy mal acostumbrados a robar. Entonces, se nos metieron como una plaga, pero eso sí, cuando se descubre, (presentamos) denuncia penal. Eso no se hacía antes .

Refirió que conocía los antecedentes de Ovalle, como su participación en Conasupo durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pero subrayó: Tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco en 1977, hace más de 40 años, y lo considero una gente con principios, una gente honesta, no una persona corrupta .

Asimismo, recalcó: “Siento que a él –esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso– lo traicionaron, gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder, del antiguo régimen, y él les dio entrada. Pero si resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad”.