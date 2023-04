Están diciendo que yo estoy protegiendo al dueño de esta empresa, que no sé si sea el dueño, lo que resulta que es un cónsul honorario nicaragüense, amigo del presidente de Nicaragua. Sí. ¡Increíble!, Felipe Calderón sosteniendo eso, pero en un plan de calumniador. Bueno, que me da pena porque, haiga sido como haiga sido, él estuvo de presidente de México.

–Es lo mismo, la FGR está haciendo la investigación y la instrucción… a la secretaria de Seguridad Pública y la recomendación, sí, al fiscal, es de que no haya impunidad para nadie.

–Eso se va a castigar, Presidente, en la parte jurídica, pero en la parte política, en lo que tiene que ver…

–Sí, pero primero lo jurídico.

Cuando la conferencia derivó entre el problema migratorio coyuntural y la lucha contra la corrupción en este sexenio, López Obrador dijo que se está combatiendo la delincuencia organizada y a la de cuello blanco.

–Recuérdeme un nombre...

–Ah, no, ¡pues todos los de arriba! Te voy a poner la lista ahorita. Ponme la lista de los que no pagaban impuestos y que ahora tienen que pagar. (Mostró las 20 empresas antes más beneficiadas, entre ellas Citibanamex, Grupo Carso y Televisa).

–De funcionarios, Presidente, de los que se roban el dinero del pueblo…

–Sí, están dos, tres o cuatro presos...

–Un nombre...