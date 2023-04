E

s inverosímil que a lo largo de la historia del México moderno sólo haya habido dos elecciones presidenciales democráticas: la de Francisco I. Madero y la de Andrés Manuel López Obrador (la elección de Vicente Fox fue un mito, sus propios compañeros de equipo se encargaron de desengañarnos). Hay un nuevo despertar de la democracia. Guadalupe Taddei Zavala tomó posesión ayer como presidenta del Instituto Nacional Electoral. Tendrá la responsabilidad de las elecciones del año 2024. Podrá influir para que ocurra una tercera elección presidencial democrática. De hecho ya ha comenzado a hacer historia. Es la primera mujer en presidir el instituto y también por vez primera éste se compone de seis mujeres y cinco hombres. Llega al instituto acompañada por tres nuevos consejeros: Rita Bell López Vences, Arturo Castillo Loza y Jorge Montaño Ventura.

El costo de la democracia

En su primer discurso, la nueva presidenta dijo algo con lo que estamos de acuerdo millones de mexicanos: Hay muchas cosas de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos hasta este momento, expresó, pero hay otras cosas que también tenemos que mejorar. Una de las cosas que nos hace sentirnos muy orgullosos, por ejemplo, es que el INE sea un referente a nivel nacional en términos de la calidad de la organización de los procesos electorales. Eso nadie lo puede negar y lo hemos construido todos los que estamos aquí juntos. Pero hay otro clamor en la sociedad, que es el costo de nuestra democracia. Habemos quienes decimos que efectivamente es un costo alto, habemos quienes decimos que no, que no es un costo alto y que vale la pena la inversión. Pero más vale la pena sentarnos a reflexionar y decidir en qué la modernización tecnológica mejora los procedimientos, lineamientos, tramos de control, cadenas de seguridad, dentro de todo lo que es el proceso, y nos puede llevar a abaratar, sin perder la calidad, los procesos electorales, que sería la condición, entiendo yo, con lo cual tendríamos que empezar el análisis . La presidenta del INE habló con un tono conciliador, de apertura, de respeto, con ánimo de sumar opiniones.

Lo que no dijo

No se subió al ring a tirar golpes a diestra y siniestra, como si fuera un contendiente y no un árbitro. No hubo en su discurso un reclamo vociferante contra el Presidente de la República, ni contra los magistrados del Tribunal Electoral, tampoco contra los partidos políticos, como era costumbre de Lorenzo Córdova. No reclamó más dinero para las próximas elecciones. No anunció que iría a pedir audiencia a funcionarios del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos a quejarse de que la democracia está amenazada. No se burló de los indígenas. Nada de eso. Desde las primeras horas de ayer comenzó a ocurrir un cambio en el saqueado INE.

Petróleo al alza

Súbitamente la OPEP+ decidió cortar la producción de petróleo en un millón de barriles, lo que produjo un aumento del precio de la gasolina hasta alcanzar 85 dólares el barril tipo Brent. En México, el petróleo de exportación se cotizó en 71.74 dólares. El gobierno mexicano deberá ajustar el subsidio de la gasolina. El cártel petrolero decidió el aumento porque consideró que habían bajado más de lo conveniente los precios. El alza del combustible probablemente hará que algunos países pierdan parte del terreno que habían ganado en su lucha por bajar la inflación.

Twitterati

Hoy termina una de las peores épocas en la historia del @INEMexico, una institución que por años fue corrompida por @lorenzocordovav, un racista que se burló de los pueblos originarios de nuestro país y que abiertamente fungió como un opositor más y no como un árbitro imparcial.

María Celeste Sánchez @maria_celestess

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com