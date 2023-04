▲ Un partidario del ex presidente Donald Trump colocó un letrero en las rejas de una supuesta celda, en el cual se lee: arresten a Biden , durante una protesta frente a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ayer en la ciudad de Nueva York. Foto Afp

De hecho, la campaña de Trump ha buscado usar toda esta persecución para recaudar fondos –un asesor de su campaña afirma que han logrado captar más de 7 millones de dólares desde el jueves pasado, cuando se anunció la acusación (aunque aún no hay cifras oficiales). Un mensaje este lunes de la campaña inicia: mañana seré arrestado como resultado de la cacería de brujas más desgraciada en la historia de nuestra nación , y concluye con una solicitud para contribuciones de fondos a su campaña en momentos en que el destino de nuestra república está en riesgo .

En ruta desde Florida a Nueva York, Trump emitió nuevamente mensajes acusando al fiscal de ser racista (Bragg es afroestadunidense), y repitió que la acusación no era menos que una interferencia electoral para hundir su campaña presidencial. Atacó otra vez a los medios al tildarlos de “fake news” que son títeres de un régimen de izquierda que desea silenciar y hasta criminalizar a la disidencia .

A eso de las 14:15 horas (local) el ex mandatario se presentará para que las autoridades lo registren como todo acusado, tomarán sus huellas digitales y su foto de arresto, y después pasará ante un juez para una lectura oficial de los múltiples cargos que enfrenta, entre otros, falsificación de documentos de negocio (ahí se conocerán los cargos detallados) en la acusación en su contra, declararse culpable o no culpable, y como será lo segundo, escuchar las condiciones de su libertad y las fechas para su proceso judicial culminando en un juicio.

Pero desde los primeros rumores de que estaba por anunciarse la acusación hace dos semanas, la respuesta de Trump también ha sido de convocar a protestas y advertir de posibles consecuencias de muerte y destrucción . Algunos interpretaron eso como una invitación a la violencia política, y por supuesto hay recuerdos del asalto violento al Capitolio por las filas de Trump a principios de 2021, aunque las autoridades de la ciudad dicen que no tienen indicios de algo de esas dimensiones aquí.

No por nada han sido puestos en alerta todos los 36 mil oficiales de policía de la ciudad, y se ha ampliado la zona de vallas de metal alrededor de los tribunales en la Calle Centre. También se ha repetido el mensaje de que es un delito llegar armado a la zona de los tribunales.

La zona alrededor de la Torre Trump –con sus detalles decorados con oro falso, como tanto en el mundo del acusado– está rodeado con barreras adicionales y otras medidas de seguridad; también la zona del sur de Manhattan donde se ubican la oficina del fiscal distrital y los tribunales. Una mini metropolis de periodistas, cámaras y equipo han inundado toda esa zona, y ahora hay nuevas capas de seguridad pública visibles.

El alcalde de Nueva York, el ex policía Eric Adams, emitió un mensaje a manifestantes y fanáticos de Trump advirtiendo que “la ciudad de Nueva York es nuestro hogar, no un patio de juego para su ira mal enfocada… respetamos el imperio de ley en Nueva York” y advirtió que quienes no respeten las reglas serán arrestados sin importar quiénes son .

Después de ser fichado y formalmente presentados los cargos en su contra, Trump tiene el plan de regresar a su mansión en Florida, donde ya ha convocado a medios para una conferencia de prensa y comentarios la noche del martes; seguramente ahí continuará con el guion ya conocido de un mártir de la patria.

Este martes, el maestro de este circo político llegará como ex presidente del país más poderoso del mundo, pero saldrá acusado por ser sólo otro criminal común.