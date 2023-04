Israel Dávila, Javier Salinas y Silvia Chávez

Martes 4 de abril de 2023, p. 25

Toluca, Méx., Al iniciar ayer su campaña por la gubernatura del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, abanderada de la alianza entre los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, presentó el programa de gobierno que pretende instaurar en caso de ganar los comicios del 4 de junio.

Prometió una administración austera, en la que no haya privilegios para la alta burocracia; un gabinete con paridad de género, en el que se combata y se castigue la corrupción y se trabaje para brindar mejores oportunidades de vida a los habitantes de la entidad.

Aseguró que ganará las elecciones pues, dijo, existe un ánimo de cambio entre los mexiquenses que están cansados de gobiernos indolentes, que tienen en el olvido a la población, en especial a los más necesitados. El mío será un gobierno del pueblo y para el pueblo, con participación activa de los ciudadanos .

Ayuda sin chantaje

Gómez Álvarez afirmó que mantendrá el programa de apoyo a las mujeres, conocido actualmente como Salario Rosa, pero advirtió que cambiará de nombre a Mujeres con Bienestar, el cual ya no será condicionado y no operará bajo ningún chantaje político .

Se comprometió a incrementar el apoyo económico que reciben las beneficiarias y a aumentar el número de mujeres que acceden a él.

El arranque de campaña de la ex alcaldesa de Texcoco se caracterizó por la emoción de sus seguidores en cada uno de los actos, quienes no dejaron de gritar ¡gobernadora, gobernadora! y ¡ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al PRI!

La abanderada morenista agradeció las muestras de cariño y dijo que es evidente que los mexiquenses están ávidos de un cambio; se nota en las calles la alegría de la gente, pues cada día está más cerca el fin de los gobiernos del abandono, la indolencia y la corrupción .

La ex secretaria de Educación Pública federal inició su campaña en los primeros minutos del lunes en su natal Texcoco, donde encabezó la Caminata por el cambio , en la que se congregaron más de 3 mil personas.

La acompañaron su coordinador de campaña, Horacio Duarte, y del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Los tres caminaron cuatro cuadras hasta el jardín principal de la localidad. A pesar de lo corto del trayecto, la candidata tardó casi 50 minutos en hacer el recorrido por la cantidad de gente que quería saludarla.

Delfina Gómez insistió en que no pueden confiarse aun cuando todas las encuestas le dan amplia ventaja sobre la priísta Alejandra del Moral. No podemos ser ingenuos. Nos enfrentamos a un grupo que lo único que ha hecho por años es ver por su beneficio propio. Hagamos que la gente cobre conciencia y no venda su dignidad , expuso.

Por la mañana, Gómez Álvarez se trasladó a Toluca, capital del estado, para presentar el Programa por el Bienestar de los mexiquenses, plan elaborado con las aportaciones de militantes, simpatizantes, académicos, organizaciones y expertos, que será la hoja de ruta para su gestión.

La maestra anunció que instaurará las audiencias semanales en las comunidades, pues no es posible que la gente tenga que venir a Toluca a buscar a sus autoridades; será el gobierno el que esté presente en los 125 municipios .

La mitad de los puestos en su gabinete, para mujeres

Adelantó que la mitad de espacios en su gabinete serán para mujeres, y trabajará incansablemente para erradicar la plaga social de los feminicidios.

Aseguró que habrá cero impunidad ante los delitos que cometan los servidores públicos, será el fin de la complicidad y se rendirán cuentas de todas las compras, obras y servicios públicos que realice la administración estatal y las anteriores.

Además, se reducirán los salarios de la alta burocracia y se nivelarán los sueldos de los servidores públicos de las categorías bajas; asimismo, se promoverá la eliminación del fuero para funcionarios y representantes populares.