Afp

Periódico La Jornada

Martes 4 de abril de 2023, p. a12

París. El tenista serbio Novak Djokovic, que no jugó durante el Indian Wells y el Abierto de Miami debido a no estar vacunado contra el covid-19, recuperó la primera plaza mundial de la ATP luego de que el español Carlos Alcaraz no lograra coronarse en Miami para conservar el lugar de honor; perdió con el italiano Jannik Sinner en semifinales y Djokovic comienza su semana 380 en lo más alto del tenis mundial.