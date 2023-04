Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 4 de abril de 2023, p. a12

El manager de Diablos Rojos, Juan Gabriel Castro, reconoció que el éxito del equipo entre el público cautivo y los nuevos aficionados crecerá esta temporada tras el buen papel de la selección en el Clásico Mundial.

No fue para menos, México demostró lo que ya se sabía, que tenemos un beisbol de gran calidad y que está para competir ante los mejores del mundo, pues terminó sólo detrás del campeón Japón y el subcampeón Estados Unidos , comentó.

Los pingos enfrentan la nueva temporada de la Liga Mexicana de Beisbol con mesura. Si 2022 tenían como lema Misión 17, en alusión al campeonato que pretendían conquistar y que se les escapa desde 2014, esta vez vienen sin presión, con mayor disposición al juego.