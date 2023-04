Ni Conade ni ningún organismo del deporte tienen injerencia en el laboratorio que estaba en sus instalaciones , explicó; ni yo como directora del organismo tengo acceso al laboratorio, no porque no quiera, sino porque violaría el código de la Agencia Mundial Antidopaje .

Un juez determinó de manera alevosa adjudicarle el daño moral a la Conade , aseguró Guevara; hay que aclarar que la muestra que le levantaron a Paola no se hizo en México ni se determinó alrededor del laboratorio de Conade .

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no pagará la indemnización de 15 millones de pesos a Paola Pliego, la esgrimista que perdió la oportunidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un falso positivo, sostuvo la directora del organismo, Ana Gabriela Guevara. Lo hará el seguro contratado por el laboratorio que estaba dentro de las instalaciones de la institución.

Guevara lamentó que este fallo de un juez de la SCJN deja sin responsabilidad a los que considera los verdaderos involucrados. En este caso son el presidente de la Federación Mexicana de Esgrima (Jorge Castro) y el propio Comité Olímpico Mexicano, que decidió bajarla del equipo bajo un escenario de doping falso , agregó.

En este último punto, coincide Jiménez, uno de los abogados de la defensa de Pliego, quien señala al presidente de la Federación Mexicana de Esgrima como el principal responsable del daño contra la atleta y también fue quien metió a la Conade en este problema , pero a pesar de todo no sufrió las consecuencias.

Por otra parte, Guevara dijo que el fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que desconoce a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, aún no es definitivo, por lo que la Conade no tomará una posición en ningún sentido.

Todavía le queda camino (a Todorov), si decide apelar , declaró; en nuestro país aún no hay una fallo para acreditar su culpabilidad o su inocencia; mientras eso no ocurra no podemos tomar una posición hacia una parte o la otra .

La Federación Internacional de Natación (FINA) desconoció en enero de 2022 a Todorov como presidente de la FMN. Un año antes un juez abrió un proceso contra el dirigente por el delito de peculado.