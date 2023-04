Sin embargo, la FGJ precisó que lo que existe es una investigación relacionada con vehículos oficiales en esa demarcación, no una persecución política .

El funcionario aseguró que de no poner a disposición de la Fiscalía todo el parque vehicular habría una nueva acusación en su contra por desacato con la finalidad de llevarme a prisión .

La vocería informó que la diligencia de verificación de los números de serie de las unidades requeridas, como patrullas, ambulancias y motocicletas, se efectuó en la explanada de la alcaldía y concluyó al mediodía, por lo que liberadas para operar, aunque no eran utilizadas.

La FGJ aclaró que si se detuvo fue por decisión del alcalde, no a solicitud ni ordenamiento de la Fiscalía, la cual investiga también el robo de al menos tres motocicletas tras la denuncia presentada por autoridades de la demarcación el 31 de marzo.

No existe una persecución política contra el alcalde Santiago Taboada, como ha referido de manera malintencionada, sino una indagatoria derivada de una carpeta de investigación iniciada en 2021, precisó la dependencia.

Desde su creación, el programa Blindar BJ de la alcaldía Benito Juárez ha sido criticado por vecinos por la falta de documentación para operar, por la opacidad que ha generado la adquisición de sus unidades y por el desconocimiento de su costo-beneficio.

Desde su creación, en 2018, se ha señalado que los vehículos circulan con placas particulares en lugar de oficiales, lo que contraviene las normas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pues en un automotor particular no se pueden realizar detenciones.

María Luisa Rubio, vecina de la demarcación, explicó también que las autoridades se han valido de los recursos del presupuesto participativo para adquirir nuevas patrullas; precisamente el año pasado hubo tres colonias donde ganaron proyectos para su compra; sin embargo, en una respuesta a una solicitud de información, la alcaldía detalló que no tiene registro de haberlas negociado, ni de las placas asignadas y tampoco días ni horarios de funcionamiento.

“Blindar BJ ha sido todo un tema porque con la bandera de que es un tema de seguridad nos han negado información, no hay forma de saber el costo-beneficio, la sensación que hay es que el costo es muy alto porque hay mucho personal contratado, que además no tienen atribuciones directas para remitir infractores. Es una guardia privada que no tienen placas oficiales, con cromática que tiene lo mismo para seguridad que servicios urbanos”.

Dichas colonias tienen asignados recursos por más de un millón de pesos anuales cada una.

En la consulta presupuestal de este año también se volvieron a registrar proyectos de adquisición de patrullas en colonias como Iztaccíhuatl, donde se propuso la compra de una patrulla y motocicleta a fin de aumentar la seguridad y disminuir la delincuencia en nuestra colonia . Lo mismo sucedió en la Periodista y Narvarte III, entre otras.

La compra de vehículos para la vigilancia de barrios también ha sido señalada por las autoridades, pues el recurso sólo alcanza para tenerlas y no su mantenimiento, además de que la vigilancia por colonias entorpece la actual estrategia de cuadrantes que implementa el gobierno central a fin de generar mayor proximidad con los ciudadanos.