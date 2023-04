H

ace unos años se le preguntó al intelectual Noam Chomsky sobre la violación de los derechos humanos en Cuba. Respondió que las peores violaciones en la isla se cometían en la base militar de Guantánamo, ocupada por EU. Ahora, que se acaban de cumplir 20 años de la invasión estadunidense a Irak, haríamos bien en recordar las imágenes de los prisioneros en trajes naranja, sacos negros sobre la cabeza, atados y sometidos a torturas. Como la invasión a Irak, la detención de los prisioneros en Guantánamo –enjaulados, sin cargos ni juicio– se justificó bajo el marco de la guerra contra el terror que EU desató tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Pese a la completa impunidad de los que promovieron, efectuaron y justificaron estas acciones –ya ni se diga los múltiples episodios similares en el historial imperialista de EU– Washington se sigue designando el evaluador de los derechos humanos en otros países. Cuba, por supuesto, aparece como perpetuo favorito en la lista de los que no cumplen con sus estándares.

Desde el triunfo de la Revolución cubana en 1959, EU usado todo los métodos para derrocar al gobierno revolucionario. En un documento secreto, ahora desclasificado (https://bit.ly/40xmbQK), del Departamento de Estado, se lamenta la popularidad y el apoyo que Fidel Castro tenía del pueblo cubano. Escrito el 6 de abril de 1960 por Lester Mallory, el texto indica que la única forma de minar este apoyo es mediante la desilusión y el desencanto basados en un descontento y dificultad económicos . Habría entonces que “adoptar toda medida posible para una pronta debilitación de la vida económica cubana […] negando a Cuba dinero y suministros, para reducir ingresos y salarios reales, y causar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno”.

A más de seis décadas, la estrategia de EU hacia la isla sigue esta lógica. Es una política que, además de inmoral, es ilegal, primero por su carácter extraterritorial, segundo porque impone un castigo colectivo al pueblo cubano y tercero porque viola el derecho de autodeterminación consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Las sanciones de Washington a Cuba no sólo prohíben intercambio entre los dos países, establecen una extensa y compleja red que impide que otras naciones tengan relaciones comerciales con la isla. Subsidiarias de empresas estadunidenses en otros países no pueden exportar a Cuba. Barcos –sean o no estadunidenses– tienen prohibido desembarcar en EU si en su viaje también desembarcan en Cuba. Se prohíbe que otros países puedan exportar a Cuba productos que contengan 20 por ciento de componentes estadunidenses; si éstos contienen 10 por ciento, las compañías tienen que solicitar una licencia especial. El Departamento del Tesorería y Comercio con frecuencia niega los permisos, tarda tanto en responder o interpone tantos obstáculos que muchas compañías se ven con pocas ganas de hacer el trámite.