No obstante, la hoja de ruta de 12 puntos de China para una salida negociada a la guerra en Ucrania fue rechazada por EU, que junto con Reino Unido comienzan a construir un nuevo eje similar al que crearon en los años 30 del siglo pasado los regímenes nazifascistas de Alemania e Italia y el Japón militarista. A su vez, Londres anunció el suministro de proyectiles que contienen uranio empobrecido a Ucrania, lo que de inmediato replicó Putin avisando el despliegue de 10 bombarderos estratégicos capaces de portar armas nucleares en Bielorrusia, nación con la que el Kremlin comparte una doctrina militar común. Putin detalló que para el 1º de julio Rusia terminará un silo para el almacenamiento de armamento nuclear en Biolorrusia, similar a los que EU tiene en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, Grecia y Turquía, a los que se suman los arsenales estratégicos de Reino Unido y Francia. (La OTAN usó municiones de uranio empobrecido en el conflicto de la ex Yugoslavia, la guerra del Golfo de 1991, la invasión a Irak en 2003, los bombardeos en Libia en 2011 y en 2015 en Siria.)

Un día después, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, denunció preparativos de la OTAN para invadir su país e intentar destruirlo mediante una guerra relámpago similar a la que fracasó en 2020; intentona, dijo, que podría desencadenar una tercera guerra mundial con incendios nucleares . Lukashenko afirmó que no intenta intimidar ni chantajear a nadie , pero subrayó que su país garantizará su soberanía por todos los medios, incluido el arsenal nuclear. Señaló que hace una semana ordenó restaurar de inmediato las plataformas en las cuales se habían colocado los sistemas estratégicos de misiles Topol con ojivas nucleares. E indicó que Bielorrusia no piensa atacar a nadie, pero, si es atacada, reaccionaremos de manera simétrica y adecuada .

Ante la propagandeada contraofensiva de primavera ucrania en los territorios ocupados por Rusia −lo que desencadenaría una escalada del conflicto−, Lukashenko propuso al presidente ucranio, Volodymir Zelensky, un cese de hostilidades y declarar una tregua sin derecho a desplazar y reagrupar tropas de ambos bandos, y sin derecho a trasladar armas, municiones y equipo militar. También lo emplazó a iniciar negociaciones de una paz incondicional sin demora, bajo el argumento de que el complejo militar-industrial ruso está desplegándose a plena capacidad y después será más difícil sentarse a negociar. Agregó que si EU y sus satélites utilizan el alto al fuego para engañar a Rusia, el Kremlin se verá obligado a utilizar toda la potencia del ejército.

Según un artículo de marzo pasado en Asia Times, en un reciente encuentro entre ex funcionarios de inteligencia, ex militares de alto rango del Pentágono y ex miembros de gabinete de los últimos gobiernos de EU, se llegó a la conclusión de que Ucrania será derrotada por el Ejército ruso, incluso si la OTAN hace un máximo esfuerzo . Hubo consenso en que la esperada contraofensiva ucrania requeriría de un número de vehículos de guerra que Kiev no tiene, por lo que Zelensky podría aceptar la mediación de China.