De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 3 de abril de 2023, p. 6

La arquidiócesis primada de México llamó a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos para que, con diálogo y cooperación, se establezcan acciones enfocadas en el bienestar de los migrantes: es necesario dejar de verlos como criminales y garantizarles un trato digno y humano .