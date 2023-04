▲ En imágenes de archivo, el ex presidente estadunidense Donald Trump y la actriz porno Stormy Daniels, quien hace unos días, a la pregunta de si teme estar en una corte como potencial testigo contra el magnate en un juicio, respondió lo he visto desnudo, no hay manera de que sea más aterrador con la ropa puesta . Foto Afp

E

n la tragicomedia política en torno a la primera acusación criminal contra un ex presidente en la historia del país anunciada la semana pasada, la figura más honesta y valiente es la estrella de pornografía Stormy Daniels, quien no oculta (literal y figurativamente) nada y que es experta en judo verbal cuando es atacada. Al preguntarle si teme estar en una corte como potencial testigo contra Trump en un juicio, respondió lo he visto desnudo, no hay manera de que sea más aterrador con la ropa puesta . Repite su ahora famosa frase de que su encuentro sexual con el entonces empresario en el 2006 fueron los peores 90 segundos de mi vida .

Muchos insisten en que es poco importante este caso contra el golpista Trump. Vale subrayar que la acusación criminal no es por pagar dinero a cambio de silencio sobre un aventura sexual extramarital (aunque sí enfrenta otro juicio esperado por violación sexual el próximo mes). Hasta donde se sabe –los cargos se revelarán este martes, cuando Trump sea fichado en Manhattan– parte de la acusación gira en torno a un fraude de contabilidad por la forma en que se ocultaron los gastos, algo que Trump ha hecho toda su vida como empresario.

El punto aquí, insisten algunos, es que si un ciudadano común enfrentaría cargos penales por un delito parecido, ¿por qué no un ex presidente?; o sea, esto se trata de que nadie está por encima de la ley (a pesar del largo historial de impunidad de las cúpulas políticas y económicas del país).

El ahora delincuente en jefe siempre afirma que es el hombre más inocente de la historia. Declaró esta semana que la acusación en su contra es un ataque contra nuestro país y que con esto Estados Unidos es ahora una nación de tercer mundo, un país en declive serio (bueno, a veces puede tener tantita razón). Es como una parodia de Mussolini, pero nada chistosa, ya que él fue comandante en jefe del país más poderoso del mundo y ahora está en campaña para reocupar ese puesto.