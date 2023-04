Conflicto de intereses

Tuvimos en el comité algunas leves turbulencias no previstas. No sobra consignar al menos una. Me pregunto si el Instituto Nacional de Transparencia ya se arrepintió de haber enviado en su representación a Maite Azuela. Dirigió ocho años la asociación civil que lleva el inspirador título Dejemos de hacernos pendejos y fue promotora de la marcha El INE no se toca . Ha andado en busca de espacios en los medios para que la entrevisten para descalificar los nombres de los nuevos consejeros por sus relaciones políticas y familiares, violando nuestro acuerdo de confidencialidad que termina justo hoy. Parece que quisiera demeritar los acuerdos del comité, incluso los que ella misma propuso. No ha dicho, sin embargo, que en las últimas rondas votó por algunos perfiles morenistas, pero pidió que se borrara la pizarra para que no quedara vestigio alguno. Tampoco ha dicho que no declaró conflicto de intereses con su amigo Roberto H. Cardiel Soto, el candidato de Lorenzo Córdova. Por cierto, no calificó. La primera pregunta que Maite le hizo en la entrevista personal es un caso de servilismo extremo. Ahí quedó grabada para el anecdotario.

Ombudsman social

Gracias por liberarnos de ese diabólico horario neoliberal conservador y dejar el horario de Dios.

