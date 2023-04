Stella Calloni

Lunes 3 de abril de 2023, p. 28

Buenos Aires., En momentos en que Argentina es destacada y reconocida por la larga lucha por los derechos humanos y el compromiso ciudadano con la memoria, la verdad y la justicia , a 47 años de la dictadura militar (1976-1983) ayer se rindió homenaje en todo el país a las veteranas y veteranos, a los caídos y a sus familiares en la Guerra de las Malvinas, a 41 años del desembarco de las fuerzas armadas, cuando el dictador en turno Leopoldo Fortunato Galtieri ordenó recuperar el archipiélago convertido en colonia británica desde 1833, y que alcanza a los espacios marítimos en el Atlántico Sur.

Era una causa justa utilizada para tratar de ganar a la población, cuando el pueblo estaba despertando del terror impuesto por la junta. Los jefes militares intentaron silenciar lo que había sucedido con los jóvenes que estaban en el servicio militar obligatorio de entre 18 y 20 años sin ninguna preparación militar, sin ropas ni uniformes para resistir la nieve, y que no sólo sufrieron hambre, sino también castigos brutales, sobre los que se hizo un largo silencio, por lo sucedido en Malvinas. El día de los veteranos en todo el país trata de recuperar también la memoria, la verdad y la justicia .

El presidente Alberto Fernández llamó a sentir orgullo y a poner a los ex combatientes en el lugar que les corresponde , el de héroes de la patria , destacando la valentía de los jóvenes y lamentando que se intentó invisibilizar a los combatientes. Era un tema del que Argentina prefería no hablar, pensando que de ese modo uno podría lograr más tranquilidad social , y advirtió que nunca vamos a dejar de debatir y reclamar en cada foro internacional el derecho que nos cabe de que no desintegren la soberanía territorial; eso lo hemos hecho siempre: lo hicieron Néstor (Kirchner), Cristina (Fernández) y yo .

A los caídos y combatientes de Malvinas. Con orgullo y honor , se lee en el audiovisual que envió por redes sociales la vicepresidenta Fernández de Kirchner sobre Los medios de la guerra, realizado por la agencia oficial de Noticias Télam Digital y Radio y Televisión Argentina, referido al papel de los medios de comunicación, que no sólo mintieron sino que se prestaron a la invisibilidad de los combatientes.

Un total de 649 soldados argentinos murieron, lo mismo que otros 255 británicos, pero la soledad y el abandono de los combatientes a su regreso, que pasaron un tiempo encerrados y se les ordenó no hablar con nadie, llevó a otra tragedia: el suicidio de cientos de ex combatientes. Hasta que algunos decidieron salir de las sombras con escritos denuncias o novelas y películas.