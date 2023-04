De acuerdo con los informes policiacos, los mentores viajaban en un vehículo particular por la carretera que comunica con Naranjal, a la altura de la localidad de Tequecholapa, cuando fueron acribillados por presuntos agentes ministeriales.

La protesta se inició a las 12 horas y a los gritos de ¡somos docentes, no delincuentes! y ¡el magisterio está de duelo, nos mataron a un buen maestro! , decenas de profesores de la región de las Altas Montañas –en la zona centro de Veracruz– salieron a las calles en demanda de justicia para sus compañeros.

Exigimos a las autoridades estatales y federales pronta justicia, una investigación profunda y castigo a los responsables de este cobarde acontecimiento.

Severiano Marín Hernández, secretario general de la sección 56, envió sus condolencias a familiares y amigos.

En protesta por los homicidios, docentes de Córdoba marcharon en esa ciudad, donde corearon consignas como justicia para los profesores Toño y Lucero , gobernador (Cuitláhuac García), ¿no que no pasa nada? ; los maestros eran profesionales, no criminales, que caigan los ministeriales y no más impunidad, cárcel a los judiciales, que paguen por su asesinato .

Al cierre de esta edición, la fiscalía estatal, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no había ofrecido un posicionamiento sobre lo ocurrido.