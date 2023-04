En la precampaña, Duarte sumó a ex perredistas a la campaña de Gómez, como el edil de Tlatlaya, Crisóforo Hernández y está muy cerca de concretar la llegada del ex dirigente de esa fuerza política Cristian Campuzano, quien durante más de un año ha emprendido una batalla legal con el sol azteca luego de que el consejo estatal de ese partido lo desconociera. Campuzano fue expulsado de ese instituto político a principios de marzo.

Desde que Morena se decantó por Delfina Gómez como abanderada, todas las encuestas sobre preferencias electorales que se han difundido en el estado la han colocado en la delantera.

En los últimos meses Morena ha concentrado su narrativa en destacar que su triunfo es inevitable. No hay día de la semana que el equipo de la abanderada no difunda los resultados de algún sondeo.

Han logrado colocar en el imaginario colectivo que el cambio se dará y lo han reforzado con espectaculares con la frase ya se van , que en un inicio fue ya se van los corruptos .

Confían en la maquinaria

El PRI estatal ha centrado su discurso en que no solo alcanzará a la morenista, sino que ganará la elección el 4 de junio. Primero, vendió la idea de que sería el defensor del estado de México frente a la destrucción y polarización que, aseguran, representa el partido guinda. Pese a esa narrativa, no han podido recortar la distancia que les lleva la ex secretaria de Educación federal.

Durante la precampaña, el tricolor cerró filas con los grupos del partido con el lema de unidos somos invencibles . El dirigente estatal, Éric Sevilla asegura que cuentan con un ejército de más de 75 mil militantes experimentados y determinados a salir a las calles a ganar la elección. Nosotros sí sabemos cómo ganar; no somos cualquier PRI, somos el PRI del estado de México , ha dicho una y otra vez a los medios de comunicación.

En enero, el tricolor presentó una plantilla de más de 90 operadores políticos que se encargarían de la organización del partido en las diferentes regiones. Había diputados, alcaldes y ex funcionarios identificados con todos los ex gobernadores, incluido Erwin Lino, ex secretario particular de Enrique Peña Nieto.

A la diputada Ana Lilia Herrera, quien disputó la candidatura a Del Moral, también la hicieron delegada del Comité Ejecutivo Nacional en el estado y es quien coordina los trabajos que realizan varios ex gobernadores priístas como Rolando Zapata, de Yucatán; Manuel Cavazos, de Tamaulipas; Ignacio Peralta, de Colima, y Francisco Olvera, de Hidalgo.

Quienes no tienen ya mucho activismo son los ex gobernadores mexiquenses Emilio Chuayffet y Alfredo Baranda, mientras Arturo Montiel y Eruviel Ávila no han conseguido tener un peso específico dentro del equipo de Del Moral.

El PAN y el PRD también han conjuntado estructuras para trabajar en pro de Alejandra del Moral. El blanquiazul ha apostado al ejército que durante años construyó el ex alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, quien declinó de sus aspiraciones para apoyar a la priísta.

Vargas encomendó a Juan Pedro García, quien hace seis años le operó a Alfredo del Mazo, construir toda una estructura que tiene representación en casi 90 municipios. Sin embargo, García ha sido uno de los que ha recriminado públicamente al gobernador el abandono y la falta de apoyo a la candidatura de Del Moral e incluso ha hablado de traición.

El PRD ha concentrado sus esfuerzos en alcanzar al menos 400 mil votos que le garanticen conservar su registro en la entidad y Nueva Alianza se ha comprometido a sumar 300 mil sufragios más.

En total, la coalición que postulará a Del Moral se ha fijado la meta de alcanzar 3.5 millones de votos para ganar la contienda, es decir, alcanzar un millón de votos más de los que obtuvo la coalición en las elecciones de 2021 para alcaldes y diputados locales.

En el primer minuto de este lunes, las dos candidatas iniciaron campaña. Cada una eligió arrancar en su tierra natal.

Alejandra del Moral encabezó un acto en Cuautitlán Izcalli, donde detalló los ejes de su oferta político-electoral, la que detallará en los actos que realice a lo largo del día en La Paz y en Atizapán de Zaragoza.

En tanto, Delfina Gómez realizó una caminata por el centro de Texcoco, desde su casa hasta el parque principal, como un homenaje a las víctimas de feminicidio y violencia de género.

La ex alcaldesa presentará hoy su oferta política en un acto en el teatro Morelos de Toluca y por la tarde encabezará un mitin en Naucalpan.

Serán nueve semanas de proselitismo, donde el PRI tendrá que acortar la distancia con que inicia Delfina la campaña; apuesta a que los debates le ayuden a revertir la tendencia, pero en Morena evalúan la conveniencia de presentarse en los dos ejercicios de este tipo que organizará el IEEM.

Sea con sea cual el resultado de la elección, a partir del 16 de septiembre, por primera vez en la entidad, una mujer despachará en la gubernatura del estado de México.