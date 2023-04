Ortega detalló que la primera colección, Alias, trata de publicar la voz del artista, no tanto de un curador o un historiador; cuando está investigando, trabajando. Tienen algo fresco, directo, muy sentido y vívido de cada uno

Ortega (Ciudad de México, 1967) recordó que el proyecto editorial surgió como una necesidad de conseguir en México literatura especializada. Pensé que era buena idea traducir los libros que yo quería leer y que no existían aquí. Encontré una respuesta muy fértil y generosa de colegas, amigos y personas que estudiaban arte .

El director adelantó a La Jornada que próximamente lanzará un libro sobre el artista y curador Guillermo Santamarina. Además, se trabaja uno que será muy interesante en torno a Cristina Payán. Lo que más me entusiasma es su trabajo de abrir espacios didácticos .

Luego, pergeñó una nueva vertiente basada en “investigar en la historia no oficial dentro del arte mexicano y empezar a identificar a figuras importantes, que no hubieran metido o no existieran en el mercado. Así surgió la colección Antítesis.

“Ha habido una investigación muy rica y vital de esta otra cara del arte mexicano. Cineastas, músicos, escritores, poetas, fotógrafos. Los más recientes son sobre Covarrubias, Eiseinstein, los estridentistas en un tríptico, Helio Flores con dos libros, uno de cartón político y otro de historietas.

Ahora, la editorial, que ya se distribuye en Chile, Argentina, Colombia y España, se plantea llegar al presente, donde veamos qué está sucediendo en este contexto, conociendo este momento a través de los artistas; así como traducir a los mexicanos y así hacer un puente de ida y vuelta .

Otra de las joyas en Antítesis es la que rescata 155 dibujos con temática sexual del cineasta soviético Serguéi Eisenstein en el volumen Dibujos eróticos (La Jornada, 24/1/22).

El año pasado, el modernismo brasileño cumplió 100 años. Para conmemorar este hito en la gran poesía en lengua portuguesa que se escribió y cantó en Brasil de ahí en adelante, Alias publicó Resaca tropical, que reúne textos de Mario de Andrade y de Oswald de Andrade, pilares de ese movimiento en la literatura y el arte de la nación sudamericana.