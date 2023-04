En el texto explicativo de Miguel Covarrubias, el artista escribió que es muy deseable familiarizarse con sus pueblos y sus aspiraciones sociales, económicas y culturales, particularmente desde que el Viejo Mundo se ha embarcado en guerras salvajes y suicidas que lo dejarán mutilado, si no es que destruido, y no tendrá más opción que convalecer los años venideros .

“Esta obra de Covarrubias sintetiza las múltiples dimensiones que él tiene. Es una figura inabarcable. Caricaturista, pintor, cartógrafo, coleccionista, promotor de la danza. Abraham Cruzvillegas nos propuso la edición; es un gran artista y querido amigo de Damián Ortega, director de la editorial. Ambos son admiradores de Covarrubias.

Cruzvillegas nos mostró un original de su vastísima colección de primeras ediciones: el editado por Pacific House. Es una carpeta de formato muy grande. Incluía el texto con que Covarrubias describió los mapas de los diferentes aspectos de las culturas aledañas al océano Pacífico: pueblos, historia, flora y fauna, economía, medios de transporte, vivienda y manifestaciones artísticas.

Ortega ideó, continuó la también directora operativa de la editorial, una forma de “doblar la carpeta; o sea, hacer una versión de bolsillo del original, que se puede consultar en el Instituto de Investigaciones Estéticas (de la Universidad Nacional Autónoma de México) y en el Museo Nacional de Antropología.

Nosotros reprodujimos el diseño de la portada y los mapas, que son incluso un poquito más grandes que los de la carpeta original. Tradujimos el texto de Covarrubias y le agregamos el prólogo de Cruzvillegas, que es precioso.

Refirió que uno de los mapa mural está desaparecido, el que recupera la producción artística de la vasta región, curiosamente, el más extraño, el más bonito, el más rico . El reto, dijo Gil, es que han permanecido almacenados la mayor parte del tiempo .

Covarrubias, aseguró, “más que irse hacia el muralismo, salvo cuando hacía cartografía, se fue mucho al trabajo editorial y a las portadas que le comisionaban. Su primer libro de caricatura fue por ahí de 1925, The Prince of Wales and Other Famous Americans, con personajes de teatro, cine, música, deporte y literatura estadunidense, que aparecen representados de forma única.

“También se metió mucho con los grupos afrodescendientes de Harlem y sus expresiones, como el blues, el jazz y el baile, que se llama Negro Drawings. De ahí se fue a la isla de Bali. Antes hay muchísimos otros ejemplos de trabajo editorial de Covarrubias. En los libros vio un espacio más democratizable, fácil de difundir y de hacer circular, y le daba espacio no sólo a su trabajo pictórico y de caricaturista, sino al Covarrubias etnológo y antropólogo”.