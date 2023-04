Estamos ante una decadencia imparable del Estado, otrora erigido como ariete de un compromiso fundamental de la Revolución por la justicia y la protección de la gente; la crónica insuficiencia de un aparato económico que no incluye a todos en plataformas laborales dignas y promisorias; la irresponsabilidad o el cinismo, según se le vea, de los encargados de las instalaciones destinadas a recibir a los migrantes en busca de refugio, un mejor trabajo.

Es posible que no tenga caso, como algunos sostienen, volver los ojos a la memoria de esta historia, que es larga y nunca ha dejado de ser dolorosa, pero lo que no puede estar sujeto a discusión es la urgencia. Es momento de rectificar; la migratoria debe ser una política y no una ordenanza militar. Si esto ocurre, pronto podríamos tener una deliberación republicana en toda forma que, sin evadir fallas ni abusos, comprometa a la nación a asumir sus omisiones y a abordar la enorme tarea: no se trata de criminalizar al migrante ni otorgar una concesión graciosa para estar en el territorio.

Claro y puntual el pronunciamiento de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM:

“(…) Llamamos al Estado mexicano, a cada una de sus autoridades en los tres niveles de gobierno, a asumir que su mandato constitucional fundamental es la protección, respeto y cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran dentro del territorio nacional. Esta tragedia es inaceptable e intolerable y, lamentablemente, se suma a otras que ponen en evidencia la urgencia de revisar la política migratoria mexicana y los acuerdos con gobiernos de otros países (…) Es momento, también, de rectificar una política migratoria militarizada.”

Desde luego, hay que ordenar los flujos, revisar y regular la estancia temporal de los migrantes para evitar tanto su clandestinidad como su vulnerabilidad, nunca el uso de mantas metálicas que cubrieron los cuerpos , como afirma el Posicionamiento urgente ante los hechos ocurridos al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez , que agrega: La política migratoria en México, mata .

Requerimos una pedagogía de la hospitalidad, ser auténticamente humanos. Nada más…