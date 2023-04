Kenia, haitiana de 53 años de edad, mencionó que no logró alcanzar espacio en los autobuses que el instituto gestionó el viernes. Me tuve que separar de mis sobrinos, porque dieron preferencia a las familias con niños pequeños y yo no alcancé un lugar . Contó que desde hace una semana está en la plaza y duerme entre cartones. Lo que quiere, dijo, es un carnet para trabajar y por eso se mantendrá en este espacio en espera del INM.

Comentó que antes de llegar a México estuvo viviendo cinco años en Chile. Trabajaba en el aseo, pero allá hace mucho frío y yo soy gente de calor, por eso me vine para acá , mencionó. No obstante, expresó sentir miedo de que pase mucho tiempo así y me canse la situación .

En entrevista, otro haitiano que omitó su nombre, expuso que no se puede ir de la ciudad porque su cita con la Comar la tiene para el 24 de mayo próximo. Es mucho tiempo, pero debo quedarme , dijo.

Mientras lava su ropa y la de sus hijos en una pequeña cubeta, Elena, haitiana, expuso que no tiene planes de irse a otro estado.