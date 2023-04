A Yurimar, venezolana, la detuvieron hace poco más de un mes junto con su esposo y dos hijos, mientras esperaban un autobús en La Ventosa, Oaxaca. Iban al pueblo de Santo Domingo. “Traíamos un permiso tramitado en Tapachula (Chiapas), pero los de migración, sólo nos dijeron ‘móntense’. Nosotros preguntábamos adónde nos llevaban y por qué, pero sólo se reían”.

En la estación, Yurimar fue testigo de cómo agentes jalonearon a una chica venezolana y la maltrataron . Ahí, donde estuvo por siete horas, no había separación entre hombres y mujeres, estábamos encerrados y de comer nos trajeron zanahorias guisadas con arroz y un jugo. Eso fue todo .

Pierre Mailleky, haitiano, también ha sido detenido en dos ocasiones. La última vez, en enero de 2020 en Tapachula, a pesar de ser solicitante de asilo.

En una conferencia realizada esta semana, contó que con engaños agentes del INM lo detuvieron. Estaba en un parque ganándome la vida para mí y mi familia, cuando migración me comentó que me podía ayudar a tener papeles, así que fui con ellos, pero me agarraron, me encerraron (en la estación de Tapachula) y después de nueve días me pasaron a otra , a la de Acayucan, Veracruz, para ser deportado.

Pierre volvió a México gracias a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.