S

upongamos que ustedes, amables lectores y lectoras, aman los sabores de una infancia ya casi lejana pero aún nostálgica, sabores que no lograron desaparecer bajo las estridencias de los disfrazados con colores que, a final de cuentas, no se supo nunca si caían en el paladar o en la vista y que hoy por hoy se parecen tanto entre sí que nuestra paleta gustativa pierde concursos al tratar de identificarlos... Supongamos que no sabemos por qué nos sentimos empobrecidos en experiencias, en conversaciones, en vocabulario, en emociones, en pensamientos, en gustos de cualquier clase, pero, sobre todo, del paladar con una predominancia de lo dulce en las preferencias gustativas y de colores intensos o brillantes para meterse en la boca...