D

esde la lucha por la libertad de expresión y la democracia es como recuerdo a Carlos Payán Velver. Fuimos cientos de personas a las que sus ideas y acciones influyeron de manera directa, dejando una profunda huella en nuestras vidas. Fue gracias a él que tuve mi primera misión como observador electoral, cuando me retó en 1986 a cubrir las elecciones de Chihuahua y escribir una crónica para La Jornada.

Payán y otros directivos de La Jornada no estaban seguros de que se preparaba un fraude electoral de gran dimensión y contradecían la convicción general de que se orquestaban irregularidades que distorsionarían los resultados. Otros periodistas de La Jornada y muchos intelectuales estábamos seguros de que se fraguaban anomalías para decidir la contienda a favor del PRI, y esa contradicción sustentó a Payán para autorizar y sufragar mis viajes a Chihuahua. Hice el primer viaje para estar en la capital el día de las elecciones y constaté un mecanismo bien organizado de imposición que incluyó grandes irregularidades y la negación de la prensa.

Mi segundo viaje fue para confirmar los dos extremos. Un equipo bien organizado de la Secretaría de Gobernación realizó un fraude múltiple, y el levantamiento popular, que no tenía comparación con los movimientos de resistencia de otras instancias, me hicieron creer que el tiempo histórico se movería y tener la esperanza de que el triunfo de Francisco Barrio sería finalmente reconocido. Asistí a dos impresionantes manifestaciones, una en Ciudad Juárez, con antorchas y entusiasmo insólito e inesperado, pero finalmente la maquinaria múltiple del PRI, las instituciones electorales y los medios de masas legitimaron el fraude, y Barrio fue derrotado. En todo momento tuve el apoyo de Payán y pude publicar una versión distinta de la oficial de los comicios en Chihuahua. No se censuró ni un renglón.