Luego de 17 años de ausencia, en marzo de 2022 regresó a la escena pública en Coahuila para promocionar la consulta de revocación de mandato, recorrer las cinco regiones del estado y recuperar relaciones con viejos amigos y aliados, con miras a conseguir la candidatura de Morena, pero no contaba con que Guadiana se impondría en las encuestas.

El que no quedó de acuerdo fue Ricardo Mejía Berdeja, cuyo origen en política también es priísta. Oriundo de Torreón, abogado, de 54 años, fue diputado local por el PRI y subsecretario de Gobierno en el sexenio del gobernador Enrique Martínez y Martínez (1999-2005).

En el proceso interno del partido guinda para elegir candidato a gobernador quedaron en el camino el ex diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández y el ex delegado estatal de la Secretaría del Bienestar, Reyes Flores Hurtado, senador suplente de Guadiana, quienes aceptaron el resultado de las encuestas.

Va a continuar Ricardo como subsecretario de Seguridad Pública; nos ayuda mucho, le tenemos toda la confianza, pero además me va a representar en Coahuila porque tenemos proyectos que son muy importantes en el estado, dijo el Presidente, luego de asegurar que el entonces funcionario federal aceptó el resultado de las encuestas de Morena.

Del Ricardo Mejía nos ayuda mucho al ni adiós me dijo

Pero del nos ayuda mucho y le tenemos toda la confianza , la relación de López Obrador con el coahuilense pasó al se fue Ricardo Mejía, ahora sí que no me dio ni el adiós, nada más me mandó un papel , relató el jefe del Ejecutivo cuando Mejía anunció su renuncia como funcionario federal.

Fuera del gabinete federal y con el repudio de la cúpula morenista, Mejía Berdeja consiguió el respaldo del PT para impulsarlo como candidato a gobernador en Coahuila. Ahí se fracturó el proyecto de la 4T en el estado; desde entonces Mejía y Guadiana se enfrascaron en acusaciones mutuas.

A la ruptura de Morena y el PT en el estado se sumó la del Partido Verde, que también llega a la elección con candidato y alianza propios. Esta fuerza política acordó con el partido estatal Unidad Democrática de Coahuila (UDC) , postular como candidato al único de los cuatro competidores que no tiene antecedentes de militancia en el PRI.

Se trata de Evaristo Lenin Pérez Rivera, abogado, 56 años, originario de la Ciudad de México, pero desde joven vecino de Acuña, municipio fronterizo del que ha sido alcalde en tres ocasiones. Pérez, también ex diputado federal y local, es hijo del fallecido ex dirigente sindical de la UNAM, Evaristo Pérez Arreola.

Instituto electoral local organizará dos debates

El Instituto Electoral de Coahuila organizará dos debates a los que por ley deberán acudir los cuatro aspirantes. Uno será el 16 de abril, en el teatro Nazas, de Torreón, y el otro, el 1º de mayo, en el Museo del Desierto de Saltillo.

Además de elegir al relevo de Miguel Ángel Riquelme, la elección del 4 de junio, en la que dos millones 249 mil 789 coahuilenses podrán votar en mil 358 casillas, será para renovar el Poder Legislativo, donde actualmente el PRI tiene dominio.

En la elección de diputados locales de hace tres años, el tricolor ganó en los 16 distritos. Las nueve diputaciones plurinominales están repartidas entre Morena, PAN y UDC.

La agenda proselitista

Las campañas electorales comenzaron el primer minuto de este domingo, con actividades de tres de los cuatro candidatos.

A esa hora, el priísta Manolo Jiménez se reunió con militantes y seguidores en el lienzo charro de Saltillo; el lunes por la tarde tiene programado un encuentro con la sociedad civil, en el teatro de la ciudad Fernando Soler, donde presentará la Agenda para mejorar la calidad de vida de Coahuila .

El morenista Armando Guadiana también inició actividades pasada la medianoche; estuvo con seguidores en el estacionamiento de un centro comercial de la colonia Sol de Oriente, en Torreón.

Hoy a las 11 de la mañana hará un recorrido por las instalaciones del mercado de abastos Alianza, en la zona centro de dicha ciudad y después por el mercado Manuel Acuña, en el municipio de Francisco I. Madero. Por la tarde acudirá a los ejidos Rosita y Concordia, en San Pedro.

En tanto, Ricardo Mejía (PT) compartió con seguidores en el centro histórico de la capital del estado los primeros momentos de este domingo. Por su parte, el candidato de PVEM y Unidad Democrática de Coahuila, Lenin Pérez, esta mañana hará una visita a mercados de Piedras Negras.