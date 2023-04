A inicios de año, en una entrevista con la estación de radio estadunidense SiriusXM, Ozzy afirmó no estar muriendo , aunque sí padeciendo un dolor constante y hace lo posible por no doparse para aliviarlo, por lo que las giras, por el momento, quedan canceladas, sólo se presentaría en actos puntuales, depende de mí. Si estoy bien hoy y el médico me dice que puedo hacer una gira .

▲ Por su estado de salud, Ozzy Osbourne cancela giras; sólo se presentará en actos puntuales. Foto Ap

El Power Trip Fest, de acuerdo con sitios especializados en rock y metal, es heredero del Desert Trip Music Festival, se celebrará del 6 al 8 de octubre en el Empire Polo Club, en Indio, California, donde también tiene lugar el Coachella.

Así, la noche del 6 se presentará Guns N’ Roses y Iron Maiden; la del 7, AC/DC y Ozzy Osbourne, finalmente, al ocaso del 8, el turno será para Metallica y Tool. Aún no se sabe si habrá más bandas que completen el cartel.

Cabe destacar que los AC/DC, pese a no estar retirados de los escenarios, darán su primer concierto desde 2016 –el último (hasta ahora) fue en septiembre, en Filadelfia–, ya que Brian Johnson se recuperaba de un problema auditivo. Asimismo, sería la primera actuación de la banda tras la muerte de su insigne guitarrista Malcolm Young, en 2017.

Hablando de Metallica, en días recientes se dio a conocer 72 seasons, cuarto sencillo de su álbum homónimo, el número 12 en su carrera, que será publicado el 14 de abril, siendo el disco de estudio más de la banda, desde Hardwired…To Self-Destruct de 2016.

El riff de inicio anuncia que la cosa va en serio. Y, tras la marca que hace Lars Ulrich con los platillos, la adrenalina pura del thrash explota, detonando una de las mejores piezas, hasta el momento de su nuevo disco. Sí, Metallica está ahí.

Aclaremos. Me refiero a Metallica actual, la del Death Magnetic (2008), la del Hardwired…To Self-Destruct, con algunos resabios del St. Anger (2003), pero 72 seasons, sin duda, marcará un punto interesante de debate sobre la banda, no es que regresen al sonido del Metallica (1991), que es el más vendido, ni del And Justice for All (1986) ni mucho menos al de sus clásicos Kill ’Em All (1983), Ride the Lightning (1984) o Master of Puppets (1986), pero si será, esperemos, un disco muy distinto a lo que han venido haciendo desde hace tres décadas.

Por lo pronto, ubicaría a sus sencillos, del mejor al peor, así: 72 seasons, Darkness Had A Son, Lux Æterna y Screaming Suicide, veamos qué más nos tiene preparado.