Así que, la ley de estadista , primero, impone un SBC raso: muy bajo y, además topado, pues no incluirá ninguna otra prestación. Después, ignorando el consenso internacional, para el cálculo de la pensión sólo considera el promedio de ese SBC raso de los últimos cinco años con un salario base de cotización nominal, no real. El estadista Navarro no evita el deterioro en el cálculo del monto pensionario porque nunca elimina la pérdida del valor del SBC debido a la inflación llevándolo a valor presente.

En relación con el financiamiento del nuevo régimen de pensiones, la ley Navarro establece que los servidores públicos deberán pactar con su entidad pública patronal que se cubra una cuota mínima de 7 por ciento, la cual podrá elevarse hasta 15 por ciento de su SBC, mientras el patrón cubrirá su aportación según el porcentaje acordado con el trabajador.

Es decir, no sólo no será obligatorio cotizar más allá del mínimo de 7 por ciento del SBC, sino que no se generan incentivos para que trabajadores y dependencias coticen más allá del mínimo de ese porcentaje, ya que, en estricto sentido, cuotas y aportaciones van al fondo común denominado Fondo para el Retiro Digno, que administrará la Afore, SA, de CV del estadista Navarro. En una palabra: los empleados que coticen con un porcentaje mayor al mínimo de 7 por ciento de su SBC, no tendrán ninguna garantía de una pensión más alta. ¡Vaya estadista !

También es del todo evidente que el régimen de ahorro voluntario para que las dependencias incentiven a sus trabajadores a ahorrar que diseñó el estadista –paralelo al régimen obligatorio–, no tiene ninguna finalidad previsional: los trabajadores que opten por adherirse voluntariamente al Sistema de Ahorro para el Retiro aportarán 2 por ciento de su SBC, y la dependencia, otro tanto. Pero sucede que la exposición de motivos del estadista Navarro enfatiza que con este ahorro voluntario, el trabajador mejora su jubilación o pensión , lo que no ocurrirá porque la propia ley del estadista establece que el trabajador podrá retirar cada año ese dinero. Así, los recursos destinados a la cuenta individual no tendrán ninguna finalidad previsional, como exige cualquier sistema de seguridad social o seguro social obligatorio. ¡Vaya estadista !

¿Quién es el responsable directo de semejante adefesio legal? El negro futuro (por abierta inconstitucionalidad) de la tercera peor ley pensionaria –después del IMSS/Zedillo y el Issste/Calderón– impuesta al pueblo nayarita por el gobernador morenista Miguel Ángel Navarro, queda, pues, claramente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco