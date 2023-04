1. P

ensando en el vigésimo aniversario (bit.ly/3lXJbtC) de la invasión estadunidense –¡ejem!, de la coalición internacional – a Irak, conviene recordar que no sólo la verdad fue manipulada para lanzarla (¡sí, don Colin Powell, le hablan!) −siendo ella una de sus primeras víctimas y algo que inició la era de posverdad y Fake News (bit.ly/3M5eZrk) −, sino también la historia. Igual que su padre una década antes, Bush Jr, para justificar su invasión, tildó a Saddam Hussein de Hitler , asegurando que el terrorismo era como el fascismo, nazismo y totalitarismo (y mentía sobre conexiones entre Irak y ataques de 11-S). Hablando del Eje del Mal –en clara alusión al Eje formado por Alemania, Italia y Japón–, que amenazaba al mundo libre , decía que éste tenía que defenderse como en la Segunda Guerra Mundial (véase: Bruce Kuklick, Fascism Comes to America, 2022). Del mismo modo que los medios y opinadores mainstream repetían y amplificaban las mentiras gubernamentales, repetían y amplificaban también sus narrativas históricas . Aseguraban que la analogía entre Hitler y Saddam era muy adecuada y que no había que esperar para ver de qué era capaz él (bit.ly/42Wh0M7). Había que actuar . Ya.

2. Nada de esto era nuevo. Los políticos estadunidenses tienen una larga historia de usar/abusar de las comparaciones y supuestas lecciones de la historia para llevar a su nación a las guerras. No sólo para justificarlas, sino también para llevar a cabo tareas cognitivas y de procesamiento de información esenciales para la toma de decisiones políticas por el público (véase: Khong Yuen Foong, Analogies at War: Korea, Munich, Dien Bien Phu, and the Vietnam Decisions of 1965, 1992). Tanto las guerras de Corea y Vietnam, como la primera y segunda de Irak han sido justificadas con el uso engañoso de las analogías de Hitler y ”Múnich”: la necesidad de no apaciguar a los tiranos y prevenir futuras atrocidades (como las que Saddam iba a cometer en cualquier momento con sus inexistentes armas de destrucción masiva). Frente a un nuevo Hitler , siempre había algún nuevo Churchill . En Vietnam, Ho Chi Minh era el primero, mientras Washington tildaba de segundo al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem, comparación que no evitó que Diem fuera derrocado y asesinado en un golpe facilitado por la CIA (algo que igual marcó el principio de la debacle).