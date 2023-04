César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 10

Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, decretó el cese de la prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís en noviembre de 2019, cuando la vincularon a proceso por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, relacionado con el caso Odebrecht.

La madre de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará su proceso en libertad restringida tras permanecer tres años, cuatro meses y 28 días en arraigo domiciliario. Durante una audiencia que duró casi 11 horas, el juez impuso que porte un brazalete electrónico, con el cual permanecerá bajo vigilancia policiaca.

Pero no sólo eso, reiteró como medidas cautelares entregar su pasaporte, la prohibición de salir de la Ciudad de México y del país sin orden judicial. Asimismo, le impuso vigilancia externa de su domicilio y personal permanente; es decir, un elemento de la Guardia Nacional la escoltará en todo momento. De acuerdo con fuentes, el Ministerio Público impugnará el fallo del juez.

Para realizar el cambio de medida cautelar, el juez Alarcón López se basó en el decreto por el que se aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington, Estados Unidos el 15 de junio de 2015 y que se publicó el 10 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación.

El mandato, firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, establece que los adultos mayores tienen derecho a vivir de forma plena e independiente, libres de violencia.

Antes de que el impartidor de justicia dictará las medidas preventivas, Gilda Margarita, de 75 años, pidió la palabra: “Este 2023 cumplo cuatro años de arraigo domiciliario, luego de estar en cinco prisiones en Alemania. En todos estos años he visto la colaboración de mi hijo con las autoridades y también he sido testigo de la violencia sufrida contra él y mi familia.