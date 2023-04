Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 8

Ante las presiones de los coordinadores de PAN, PRI, MC y PRD, que insistieron en que se nombre a la brevedad a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que faltan, a fin de que ese órgano pueda operar, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que continuará las negociaciones con las demás fuerzas políticas para tratar de llegar a un acuerdo.

Aclaró que se puede elegir sólo a dos de ellos, porque la tercera de las vacantes está sub judice debido al amparo interpuesto por Yadira Alarcón contra el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador a su nombramiento como comisionada del INAI.

No comparte ese criterio el jurista y coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien expuso que la suspensión provisional que obtuvo Alarcón en su demanda de amparo no frena la posibilidad de que el Senado siga con los nombramientos.