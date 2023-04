Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 5

Ante la nueva resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que le prohíbe convocar a no dar un voto a los conservadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con ironía porque “no es decir ni un voto al Prian, es ni un voto al conservadurismo. Si ellos se ponen el saco, pues es otra cosa. No existe un partido formal conservador, ¿no? Ni un voto al conservadurismo”. Más adelante anunció la nueva forma de referirse a la oposición: ni un voto a los corruptos.

En su conferencia asumió la nueva disposición de la autoridad electoral entre broma y veras: Ni modo que, si son corruptos, se enojen porque se les dice corrupto, más haciéndole tanto daño al país, porque es un asunto público. ¡Cómo el Presidente no va a hablar de eso! Y añadió que el jefe del Ejecutivo tiene derecho a pronunciarse contra la corrupción, porque no puede ser que ahora no se les pueda tocar ni con el pétalo de una rosa.

Insistió en que en el periodo neoliberal hubo en México los mayores niveles de corrupción, y en ese lapso gobernaba la oposición. En este contexto, López Obrador se involucró en un intercambio un tanto ríspido con un reportero.