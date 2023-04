Emir Olivares Alonso y Rubén Villalpando

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023

Ciudad Juárez, Chih., La repatriación de los 39 migrantes que perdieron la vida en el incendio en la estación migratoria tomará tiempo, pues hay algunos que no tienen quién los reclame –sus familias no tienen la posibilidad de viajar a México o se encuentran en Estados Unidos de manera irregular, por lo que no pueden salir de ese país–, informó personal que trabaja en el proceso.

En tanto, autoridades de salud estatal informaron que fueron dados de alta cuatro de los 28 migrantes lesionados. De los que siguen internados en hospitales de Juárez, 11 se encuentran en estado grave, intubados, y uno más será trasladado a Chihuahua para ser operado, pues presenta quemaduras graves y le tendrán que amputar cuatro dedos de una mano.

Autoridades consulares coordinan esfuerzos con los gobiernos de los países respectivos. Cuando se concrete el proceso los migrantes fallecidos serán conducidos hasta sus comunidades de origen.

Los cuerpos de los migrantes muertos en el incendio del lunes en la estación del INM se mantienen en las instalaciones del Servicio Médico Forense sin fecha para ser entregados a sus familiares.

El delegado federal del Bie­nestar en el estado, Juan Carlos Loera, refirió lo anterior y dijo que la Fiscalía del Estado y Fiscalía General de la República (FGR) determinarán en qué tiempo serán repatriados, conforme a las investigaciones a cargo de la dependencia federal.