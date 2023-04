Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 18

Moscú. Rusia tiene, a partir de ayer, una nueva concepción de política exterior que constata el nivel de tensión internacional sin precedente en las recientes décadas y describe el carácter existencial de las amenazas a la seguridad y desarrollo (del país), creadas por las acciones de los estados hostiles .

El documento de 42 páginas –que entró en vigor mediante un decreto presidencial firmado ayer, después de que Vladimir Putin celebró por teleconferencia una reunión con los miembros de su Consejo de Seguridad– identifica expresamente a Estados Unidos como el principal impulsor de la línea antirrusa de Occidente que pretende a toda costa debilitar a Rusia mediante una guerra híbrida de nuevo tipo .

Así lo destacó el canciller Serguei Lavrov, quien presentó un informe acerca de las premisas principales del documento que elaboró el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el Consejo de Seguridad, la Oficina de la Presidencia y otras dependencias gubernamentales por encargo de Putin, en enero de 2022, a fin de actualizar la versión anterior –de 2016 cuando ya empezaba a notarse la confrontación con Occidente tras la anexión de Crimea dos años antes.

El documento de 2016 expresaba en un párrafo el deseo de Moscú de mejorar relaciones con Kiev , así como de que se resolviera el conflicto interno ucranio en el este del vecino país, la nueva concepción no menciona a Ucrania en el apartado del espacio postsoviético.

El actual subraya en las primeras páginas: Al considerar el fortalecimiento de Rusia en calidad deuno de los principales centros del desarrollo mundial, al ver la independiente política exterior rusa como una amenaza a la hegemonía occidental, Estados Unidos y sus satélites utilizaron las medidas tomadas por la Federación Rusa para defender sus intereses vitales en la dirección ucrania como pretexto para intensificar la política antirrusa que practican desde hace muchos años y desataron esta guerra híbrida de nuevo tipo, una política que se ha vuelto omnímoda y se consagra a nivel de doctrina .

Las decisiones de Washington, de acuerdo con el Kremlin, son el origen de los mayores riesgos para la seguridad de Rusia, para la paz en el mundo y para el desarrollo equilibrado, justo y sostenido .

En ese sentido, Moscú no oculta que se fija como meta contribuir a adaptar el orden internacional a las realidades de un mundo multipolar y, para ello, dedicará atención prioritaria a eliminar los vestigios dedominación de Estados Unidos y de otros países hostiles en los asuntos mundiales, a crear condiciones para que cualquier Estado abandone sus ambiciones neocoloniales y hegemónicas .

Al mismo tiempo, Rusia no se considera enemigo de Occidente, no se aísla, no tiene intenciones inamistosas hacia la región y espera que en el futuro los estados occidentales se den cuenta de la inutilidad de su política de confrontación y vuelvan a una interacción pragmática, basada en los principios de igualdad soberana y respeto de los intereses del otro .