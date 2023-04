▲ Partidarios del ex presidente Donald Trump manifestaron su apoyo cerca de la residencia del magnate en el club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Foto Afp

Nueva York y Washington., Donald Trump –quien antier se convirtió en el primer ex mandatario en ser acusado de delitos criminales– está citado a presentarse, por la orden de captura que existe en su contra, ante las autoridades judiciales de Nueva York el próximo martes, cuando será fichado, comparecerá ante un juez para la lectura de los cargos , y ahí se fijarán las fechas preliminares para el inicio de un proceso que eventualmente culminará en un juicio.

El titular principal de la portada superior del The New York Times, el periódico nacional más importante del país, fue: Trump acusado , y en casi todos los medios impresos, electrónicos y digitales se consignó la noticia del inédito hecho: un ex mandatario de EU acusado formalmente de delitos.

Y continuó la batalla política de llamadas a legisladores y otros aliados políticos para solicitar y consolidar su apoyo mientras Trump continuó condenando al fiscal, al juez que se encargará del caso y a los demócratas por esta cacería de brujas contra el autoproclamado campeón de América . El presidente de la cámara baja, controlada por republicanos, Kevin McCarthy, se subordinó de inmediato a Trump y difundió un mensaje declarando que esta acusación es un intento de interferir en nuestra elección presidencial por parte del fiscal demócrata.

El presidente Joe Biden evitó comentar o responder a preguntas sobre el tema, lo mismo que otros líderes demócratas. Algunos insistieron en que es un asunto de rendición de cuentas de alguien que siempre ha logrado evadir o asumir responsabilidad por sus acciones.

Por su parte, Alvin Bragg, el fiscal distrital de Manhattan, quien encabeza el caso, rechazó y denunció repetidos intentos de parlamentarios republicanos en Washington de entrometerse en el caso y tratar de intimidarlo.

Los detalles de la acusación aún no son públicos –el documento oficial deberá ser presentado el mismo martes– y tampoco se sabe de las pruebas, pero, según versiones extraoficiales filtradas a algunos medios, incluye unos 34 cargos específicos. Hasta ahora se supone que el caso gira en torno a un pago de 130 mil dólares para comprar el silencio de la estrella de porno Stormy Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016. Daniels había ofrecido contar a un tabloide sensacionalista su breve aventura sexual con Trump en 2006, lo cual ahora llama los peores 90 segundos de mi vida .

El pago en sí no es ilegal, sino la forma en que fue contabilizado, como gasto de negocios, es donde se podría haber cometido una violacion a la ley, ya que sería registrar operaciones financieras de manera falsa; es decir, un tipo de fraude de negocios. Pero ese sería un delito menor. Para llegar a ser un crimen grave tendría que ser vinculado a gastos ilícitos de campaña electoral. Por ello, algunos expertos han cuestionado qué tan sólido es el caso presentado por el fiscal Bragg.

Pero al filtrarse que la acusación podría incluir más cargos de los que se esperaban, el caso es aparentemente mucho más amplio, incluyendo pruebas y testigos tal vez desconocidos hasta ahora. Sin embargo, la causa ya detonó un intenso debate sobre la viabilidad legal del caso, y muchos consideran que aunque es el más atractivo para los medios y el público –un estrella de pornografía, pagos por silencio etcétera– se anticipa que varios de los otros casos pendientes en torno a Trump, como uno de interferencia electoral en Georgia y dos investigaciones federales por su papel en el intento de un golpe de Estado del 6 de enero de 2021 y, por separado, el manejo inadecuado de documentos oficiales secretos una vez fuera de la presidencia, podrían resultar en los cargos criminales graves mucho más sustentados.