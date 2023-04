El fallo favorece a los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclamaban que, en el momento de la estatización de YPF, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa y no sólo por una parte.

Los accionistas minoritarios Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron a Argentina y a la petrolera ante una corte de Nueva York entre 2015 y 2016, alegando incumplimiento del contrato. Luego el fondo inglés Burford Capital adquirió la demanda de Petersen y continuó con el litigio.

El tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada, pero no lo hizo , concluyó la jueza Loretta Presk del distrito de Nueva York en una resolución difundida este viernes.