Hicieron barbaridades; tengo una Codeme saqueada , admite el titular del organismo, que desde hace una década no recibe recursos del gobierno federal al ser excluido del Sistema Nacional del Deporte (Sinade), cuando era dirigido por Alonso Pérez, quien sostenía un pleito permanente con Jesús Mena, entonces director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y Mario Vázquez Raña, presidente del Comité Olímpico Mexicano.

A casi dos años de estar al frente de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), Francisco Cabezas Gutiérrez no ha logrado tener finanzas sanas ni tampoco puede presentar denuncias penales por malversación de fondos del anterior consejo directivo hasta tener un veredicto final del auditor.

Pancho Cabezas, como se le conoce al también titular de la Federación de Fisicoconstructivismo, no puede dar una cifra aproximada del daño patrimonial que dejaron sus antecesores, pues los estados financieros todavía no concluyen, ya que no sólo es de esa administración, sino de una serie de anomalías que datan de 2011 por la falta de transparencia.

Se realizaron inventarios, no hay parque vehicular ni existen los dos carritos de golf que se dieron como donativos, todo se lo llevaron. Dejaron una Codeme herida de muerte , señaló Cabezas, mientras esperaba en una mesa su platillo de paella con el que celebró ayer con más de 50 presidentes de Federaciones Nacionales y organismos afines, la aprobación por unanimidad del informe anual que dio en la Asamblea General Ordinaria 2023.