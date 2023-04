Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 3

Uno de los planes más ambiciosos de Carlos Lazo, dueño de cuatro equipos profesionales en México, es llevar al Chihuahua FC, de la Tercera División, a la Liga MX. Tiene en cuenta que para lograrlo debe ir paso a paso, debido a que el futbol mexicano ha arruinado a varios empresarios .

No me quise comprar un club del máximo circuito sin conocer antes este medio. La Liga ha arruinado a varios empresarios mexicanos, muchos que se sienten muy chingones y exponen todo su patrimonio. Yo no creo que necesite hacer eso, debo conocer antes el negocio , reveló.

Su objetivo es llevar a los fronterizos a lo más alto con base en el mérito propio, porque no me lo voy a ganar comprando plazas . No obstante, lamenta que el balompié nacional le haya puesto candado al ascenso.

Está afectando a los equipos y al talento mexicano. Lo vuelve un embudo, sobre todo en la cuestión del crecimiento de los jugadores. El ascenso tiene que estar, nosotros estamos listos, pero se lo dije a nuestro presidente, si se abre una plaza y yo tengo el dinero, no voy pagar para llegar a la Primera División. Lo intentaremos por la vía deportiva , afirmó.

Con más de 16 años en México, el oriundo de Caracas, Venezuela, también es propietario de los Red de la Ciudad de México (americano), de los Generales de Durango (beisbol) y de los Libertadores de Querétaro (basquetbol).

Cada vez que hace una adquisición, la parte económica y humana es fundamental para él. El deportista es prioridad en la estructura de sus negocios.

Tal es el caso del Chihuahua FC, elenco que destacó en la temporada regular y actualmente se encuentra en plena pelea por ascender a la Liga de Expansión de futbol.