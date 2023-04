Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 1º de abril de 2023, p. 26

Dos sucursales del restaurante Sonora Grill, ubicadas en Paseo de la Reforma 1 y la esquina de Avenida Universidad con Coyoacán, no cumplen con el artículo 10 de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México al no exhibir en un lugar visible al público la leyenda En este lugar no discriminamos .

En el caso del primero, la placa a la que se refiere la ley en el título III, obligaciones y prohibiciones de los titulares de establecimientos mercantiles, sólo se observa a simple vista en el ingreso por el hotel Barceló, pero no en el acceso por el que todos los días los trabajadores colocan y retiran mesas, sillas, sombrillas y un tapete en la bahía de Avenida de la República.

En un recorrido, un empleado aseguró que el letrero no discriminamos se encontraba detrás de un muro; sin embargo, no permitió el ingreso para tomar una fotografía e impidió el acceso a pesar de aclararse que sólo sería para observar la inscripción que indica la ley.

A cambio, el trabajador ofreció una mesa, pero se le respondió que no se le solicitaba ningún servicio, únicamente ver el anuncio.

El hombre mantuvo la postura acerca de que el acceso al establecimiento sólo sería para ocupar una mesa e incluso mandó a otro trabajador a bajar la placa para mostrarla en el área que ocupan las mesas del Sonora Grill que le permite la misma ley, luego de que el Congreso local legalizó el programa Ciudad al Aire Libre.