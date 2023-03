En el Día D, el jueves 16 de marzo, todas las fuerzas en tensión, después de intensas presiones del gobierno sobre los congresistas y los partidos por el gobierno y de fuertes movilizaciones de trabajadores por el país, las cuentas no estaban claras. El gobierno no tenía garantizados los votos para pasar la reforma de pensiones. La decisión fue aplicarla unilateralmente, gracias al artículo constitucional 49.3, que permite al gobierno adoptar una ley sin votarla en el Parlamento. Esta es la undécima vez que Macron lo aplica, fue lo que ya había provocado la irrupción de los chalecos amarillos en 2019, cuando se impusieron cambios laborales. La imposición de la capitalización como forma dominante en las pensiones viene aplicándose gradualmente desde 2010, bajo un mecanismo que bien conocemos todos: “una mecánica que consiste en degradar lo que funciona, para imponer como una fatalidad lo que nadie quiere… En las calles de Francia se rechaza también una sociedad de sálvese quien pueda, donde la acumulación especulativa gana sobre la solidaridad” (Gregory Rezepski Le Monde Diplomatique, marzo 2023).

De momento algunos parlamentarios dijeron: esto se pagará muy caro , es el fin del sistema democrático ; sin embargo, la moción de censura contra Macron no logró los votos necesarios, faltaron nueve. Así fue que esa noche París ardió. Miles salieron a las calles, no han dejado de salir, se organizan, se confrontan. Con el Black block a la cabeza, el gobierno los acusa de ser una guerrilla urbana que hay que atajar. Los grandes medios gritan y reclaman el cese de la movilización. Por el momento las divergencias entre las fuerzas de la resistencia no son graves, no han provocado fracturas. Las corrientes del Nuevo Partido Anticapitalista, fundado por Krivine y de los trotskistas, hablan algunos de estar en el momento del asalto directo al poder; Francia Insumisa con Mélechon a la cabeza y la Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) busca consensuar acciones unificadas con todos en las calles; La Intersindical, que agrupa a más de 13 centrales sindicales, llama a bloqueos, movilización general y huelgas, objetivos de impacto económico. El martes 28, tensión general de todas las fuerzas en juego. Macron y su sargento la señora Borne dicen falsamente que la mano está tendida para discutir sobre problemas de trabajo, pero no sobre la reforma que ya está en marcha. Macron atiza el fuego. La Sindical responde: el 49.3 no es el fin, es el comienzo.

* Investigadora de la UPN. Autorade El Inee