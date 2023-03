El Washington Post señala que Trump siempre platica sobre varias ideas con sus asesores y que es difícil saber cuándo está contemplando algo en serio. Sin embargo, indica que en sus actos de campaña recientes, el ex presidente sugiere que desmantelará a los cárteles justo como desmantelamos a ISIS [Estado Islámico] , lo cual se realizó con el uso de fuerza militar.

Si lo reportado por la revista indica lo que está o no contemplando el ex presidente, hay amplia evidencia de que el candidato Trump continuará utilizando el tema de México como parte de su campaña presidencial.

Prioridad significativa

Pero el enfoque sobre México no es tema exclusivamente republicano en el debate político nacional. El influyente senador demócrata Bob Menéndez, el cubano-estadunidense que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ofreció su propia crítica al gobierno mexicano este jueves en una entrevista televisiva donde fue cuestionado entre otras cosas por la tragedia en Ciudad Juárez. Esta no es una prioridad significativa para el presidente López Obrador , comentó, “si algo, lo ve sólo como un problema, pero no algo que se tiene que manejar de una manera humanitaria…. No entiendo por qué el presidente López Obrador no ha hecho nada para mejorar estas condiciones” de los migrantes en México.

Al parecer, México no se escapará de la guerra electoral en Estados Unidos.