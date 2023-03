Los tres consejeros que integran esta comisión (Adriana Favela, Ciro Murayama y Claudia Zavala) señalaron que el mandatario debe tener especial cuidado en sus expresiones porque pueden afectar a los principios de imparcialidad y neutralidad.

Murayama sugirió que el Presidente de la República no se meta como jugador de la contienda electoral, incluso si los periodistas le formulan preguntas espontáneas en la conferencia mañanera.

Señaló que hay un deber de imparcialidad de los servidores públicos, para que no traten de inclinar, desde el poder y con los recursos que disponen como servidores públicos, la balanza hacia favor de alguna fuerza política.

La frase emitida por el mandatario, misma que se deberá retirar de los materiales de esa conferencia es: “Ahora hay un plan C, que no se piense que ya terminó todo: que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores, sí a la transformación. Ese es el plan C y ya lo aplicamos en 2018, fue el pueblo el que dijo ‘basta’ y se inició la transformación”.

Los consejeros hicieron énfasis en que las mañaneras se realizan con recursos públicos, por lo que no caben las manifestaciones políticas, más aún cuando está próximo el inicio del proceso electoral federal 2023-2024.