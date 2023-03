Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 31 de marzo de 2023, p. 3

Consultado sobre si seguirá en el cargo el comisionado nacional de Migración, Francisco Garduño, tras el incendio en el que murieron 39 indocumentados en Ciudad Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que todos los funcionarios van a esperar el resultado de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR).

En la conferencia matutina, el mandatario reiteró su pésame a los familiares de quienes murieron en el incendio en una dependencia migratoria y reveló que habló sobre las indagatorias con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

Pidió al fiscal que no haya ningún tipo de consideración más que el de hacer justicia, que actúen con profesionalismo, con absoluta libertad y que se descarte la impunidad .