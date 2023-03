T

ermina el largo periodo de Lorenzo Córdova como presidente del Instituto Nacional Electoral. ¿Cuál es tu opinión sobre su desempeño? Este fue el planteamiento de nuestro sondeo semanal.

Metodología

El sondeo fue distribuido a través de redes sociales por medio de la aplicación SurveyMonkey y también en el servicio de encuestas de Facebook. Participaron 4 mil 704 personas. Mil 79 en Twitter; 3 mil 71 en Facebook, y 554 en el Foro México. Los organizadores no participan en la votación, el sondeo está abierto a toda persona que desee votar y expresar una opinión.

Twitter

Se cree dueño y señor del INE, cree que él es la democracia. Y no es así. La democracia la logra el pueblo.

@Monikinkin /Villahermosa

Auditorías para todos los funcionarios.

@altuzartopke /Ciudad Ixtepec, Oaxaca

Por ser un árbitro electoral parcial y tendencioso, fraudulento, también que lo auditen por la enorme millonada de pesos que manejó a su antojo y discreción. Que le cancelen sus privilegios.

@IezJrmt /Jojutla de Juárez

Facebook

Es una pena que sea difícil juzgar a ex funcionarios, ya que siguen teniendo una red de complicidades muy fuerte.

Patricia García /Ixtapaluca

Se equivocó al intentar mantener sus prebendas y privilegios a pesar de los llamados del Presidente a moderarse en sus percepciones salariales.

Fernando Valdés /CDMX

Para poderlo juzgar primero es necesario auditar y así verificar todas sus anomalías que sospechamos.

Héctor Mejía Rodríguez /EDOMEX

Ese organismo desde sus inicios hasta hoy en día es una instancia creada para burlar la voluntad del pueblo, nunca ha velado por una verdadera democracia, todos sus presidentes, sin excepción, han sido nefastos y corruptos.

José Ubaldo López /Puebla

Lamentable, no vio lo evidente, caso Monex, etcétera. Gastó lo que no tenía, vendió lo que no le pertenece. Defendió lo que no beneficia a la democracia.