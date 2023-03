Señala: indispensable, revocar suspensión provisional del plan B

E

xcelente artículo de Pablo Gómez en el que da cuenta de la inconstitucional decisión del ministro Javier Laynez Potisek sobre la controversia del INE. Ciertamente, a la SCJN le está impedido explícitamente conocer de cuestiones electorales. Y más aún, al oprobio jurídico de Laynez se añaden dos aspectos fundamentales: incluir en un asunto tan grave la suspensión de todo el documento impugnado, cuando ni el propio INE lo solicitó; y para más aberración, que lo haya decidido él solo y no el pleno, ni de sala ni el de la SCJN. Por ello es indispensable que esa suspensión provisional sea revocada. El pleno de la SCJN también deberá tomar en consideración el probable conflicto de intereses de Laynez Potisek al involucrarse en un asunto emitido por AMLO, quien públicamente ha sido denostado por los ex presidentes Fox y Calderón, en cuyos gobiernos participó Laynez Potisek como alto funcionario público. No se puede excluir, por ello, un presunto ánimo parcial e insidioso hacia el actual Presidente AMLO, por lo que debió excusarse de conocer del asunto.

José Lavanderos

Encomia lucha de los franceses contra reforma de pensiones

De acuerdo con la columna de Enrique Galván Ochoa, el 6 de abril se realizará la mayor marcha del pueblo francés defendiéndose del aumento de dos años en la edad para jubilarse que quiere imponer el presidente Emmanuel Macron y es digno de encomio tal resistencia y además avergüenza cuando recuerdo que en México no hubo una sola protesta contra el presidente Ernesto Zedillo al implantar las Afore pretextando insolvencia del gobierno. Qué diferente hubiera sido si los mexicanos hubiéramos tenido en esa ocasión aquello que a los franceses ahora les sobra. Lástima.

Benjamín Cortés V.

Pide un buzón ciudadano contra autoritarismo

Conmoción, es lo que debemos sentir los capitalinos por el reciente y trágico suceso de un ciudadano ejemplar, quien se suicidó a consecuencia de las represalias en su contra por atreverse a denunciar actos de la autoridad que él consideró reprobables.

En la CDMX, pese a los innegables avances de la 4T, persisten anomalías y corrupción en algunas alcaldías y secretarías no alineadas con el cambio. Una de ellas que ciertas autoridades imponen a los ciudadanos es la extorsión, tanto para permitir actividades mercantiles lícitas, so pena de clausura, como para autorizarles licencias, manifestaciones y permisos, aunque sus solicitudes cumplan con la ley.

Urge que el Gobierno de la CDMX investigue, identifique y castigue estas prácticas corruptas y, a la par, diseñe, otorgue los recursos necesarios y ponga en práctica un nuevo, auténtico y confiable buzón ciudadano de denuncias, que proteja al denunciante, guarde su anonimato y, sobre todo, que le atienda con eficacia y oportunidad.