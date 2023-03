De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de marzo de 2023, p. 32

Un teniente de la fuerza aérea, que sirvió junto a las tropas británicas en la guerra de Afganistán y que enfrenta la deportación a Ruanda después de llegar a Reino Unido en un pequeño bote, pidió directamente al primer ministro, Rishi Sunak, que le dé refugio en territorio británico, informó al diario The Independent.

El soldado, quien participó en más de 30 misiones aéreas contra los talibanes, permanece en el anonimato y dijo que vivió oculto en su país desde que el Talibán retomó el poder en Afganistán en agosto de 2021, hasta que recientemente huyó y emprendió una peligrosa travesía que lo llevó al territorio británico.

En una carta, el militar pidió a Sunak que cumpla su promesa de dar protección a los soldados que trabajaron con la coalición multinacional que permaneció en Afganistán hasta que Estados Unidos anunció su retirada, y que los talibanes aprovecharon para retomar el control del país.

No tuve otra opción que dejar a mi familia, pues mi sola existencia la ponía en riesgo y me era imposible traerlos a Reino Unido , expuso. El ex piloto pidió a Sunak no enviarlo a Ruanda, concederle asilo pleno y permitir que su familia se reúna con él.

Reino Unido acordó en 2022 con Ruanda un programa para enviar al país africano a los migrantes que entraran clandestinamente en su territorio.